Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 4 yıl önce kurulan kivi bahçelerinde ilk ticari hasat yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iklimi ve toprak yapısı kivi üretimi için uygun özellikler gösteren Feke'nin Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde Müdürlük, üreticilere 4 yıl önce fidan, tel ve askı demiri dağıttı.

Mahallede dikilen kivi fidanlarından bu yıl ilk kez ticari hasat yapıldı. Dekara yaklaşık 2,5-3 ton rekolte beklenen kivi dalında kilogramı 4-5 liradan satılıyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, üretici Burhan Soylu’nun 2 dekarlık kivi bahçesinde başlayan hasada katıldı.

Tekin, projenin hedefine ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

4 yıl önce ilk adımı atılan projede hasada ulaştıkları ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"O günden bugüne kiviler yetişti. Hasat zamanı geldi. Çiftçilerimiz için alternatif bir ürün olarak yerini aldı ve bu sayede diğer ürünlere göre daha karlı bir iş oldu. Bu köyde 20 kadar çiftçi kivi tarımı ile uğraşıyor. Bu projeden elde edilen verilere göre köylülerin gelirlerini artırmaya devam ediyoruz. Şu an hasatta kivi bahçede 4-5 liradan satılıyor. Dekarda daha yüksek rekolteyle gelirlerini yükseltiyorlar. Köyün adı Yeşil Düşmüş ama bundan sonra 'kivi köyü' olarak anılacaktır. Adana'da kivi ile ilgili bir materyal yokken elde edilen sonuçlar projenin başarısını göstermektedir.”

Üretici Soylu da Müdürlüğün desteğiyle kivi dikmeye başladıklarını belirterek, “Kiviler çok güzel. Bu köyde herkeste kivi üretimi var. Üretimden memnunuz. Adana’da kivi olduğu bilinmiyor bu pazarlamada sorun gibi görünse de tanıtımla bu sorun da aşılacaktır. ” ifadesini kullandı.

Kendisi de aynı zamanda üretici olan muhtar Barış Çilingir de mahallede ikamet eden 20 kadar üreticide toplamda 60 dekar kivi bulunduğunu, bu miktarın yeni bahçe tesisiyle gelecek yılda daha da artacağını, dekara verim ve kazançtan memnun olduklarını kaydetti.