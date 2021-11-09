Geçmiş yıllarda kum ocağı olarak kullanılan ve kazılan alanların su dolmasıyla kuşlar ile diğer canlılar için barınak haline gelen kuş cenneti, 240 farklı türden kuşa ve bazı endemik canlılara dört mevsim yuva oluyor.

Türkiye'nin sayılı kuş cennetlerinden Kastabala, yapılan çalışmalar neticesi eylül ayında Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilerek koruma altına alındı.

Karar doğrultusunda avcılık ve doğal alanı bozacak faaliyetler yasaklanırken, bölgenin doğa turizmine kazandırılması için de çalışmalara başlanacak.

Kastabala Kuş Cenneti'nde kuş gözlem noktalarının sayısının çoğaltılması, doğa yürüyüşü güzergahlarının belirlenmesi, sportif olta balıkçılığı için kurallara uygun sınırlı bölgeler oluşturulması, kano sporu için şartların elverişli hale getirilmesi ve foto safari alanlarının arttırılması planlanıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, bölgede yaşayan sayıca az endemik kuş türlerinin koruma altına alınması için kente değer katacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Oldukça geniş alana yayılmış kuş cennetinin hem doğal güzellik hem de biyolojik çeşitlilik bakımından önemli bir bölge olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ceyhan Nehri üzerinde bulunan 796 hektar alana, 10 kilometre uzunluğa sahip Kastabala Kuş Cenneti ve içerisinde yaşayan birbirinden değerli 240 kuş türümüz artık Mahalli İdareler Sulak Alan Komisyonunun girişimiyle koruma altına alınmıştır. Amacımız, her köşesi cennet olan ilimizde çevremizi ve doğamızı korumak, endemik canlılarımızın yaşamlarını devam ettirebilmesi için var gücümüzle çalışmaktır." diye konuştu.

"Kuş sayısının artacağına inanıyoruz"

Vali Yılmaz, bölgenin doğa turizmine kazandırılması adına çalışmaların hızlandırılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgeyi koruma altına alıp, doğa turizmine katkısını arttırarak biyoçeşitliliğin sürdürülebilmesini sağlayacağız. Bölgemizde sadece kuş türleri değil, bölgeye özel sayısız memeli, sürüngen, böcek ve bitki türü bulunmakta. Bunların da korunarak yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışma yapacağız. Bölgenin koruma altına alınması ile balıkçılık, saz toplama, turba çıkarılması, ormancılık, toplayıcılık ile tarım ve hayvancılık faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü iznine tabi olacak ve tamamen geleneksel yöntemlerle yapılmalarına izin verilecektir. Avcılık ise tamamen yasaklanmıştır. Bu yıl yapılan sayımda bölgede 23 türde 5 bin 960 kuş sayılmıştır. Alınan karar sonrası bu türlerin ve kuş sayısının artacağına inanıyoruz."