Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde bu akşam başlayacak sağanağın gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli olacağına işaret edildi.

Yağışların Ordu'nun 800 metre ve üzerindeki yerlerinde ise kar şeklinde olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.