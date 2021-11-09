Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde bu akşam başlayacak sağanağın gece saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu kıyı kesimlerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli olacağına işaret edildi.
Yağışların Ordu'nun 800 metre ve üzerindeki yerlerinde ise kar şeklinde olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Samsun Karadeniz Bölgesi
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