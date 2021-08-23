Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik durumu iyi olmayan yurttaşların akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Büyükşehir Belediyesi, 80’i akülü 300 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelliye ulaştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen törende, toplum olarak sevinci de tasayı da birlikte yaşadıklarını belirtti.

Engelli vatandaşlar için 300 tekerlekli sandalye dağıttıklarını kaydeden Karalar, “Belediyemizin tüm kadroları, her koşulda sizlerin yanınızda olmak için çalışıyor. Koşullar zor biliyorsunuz ama biz pandemide olduğu gibi yokluklar içinde birçok sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu dağıttığımız 300 engelli aracı da bunun bir göstergesidir. Bu sizlere dağıttığımız araçların olası arızalarında da bizim ekiplerimize başvurun. Hepinize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalyeleri alan vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti.