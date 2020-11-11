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Adana'da 25 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde 25 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pozantı ilçesinde kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste 25 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.
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