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İzmir'de 900 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 900 litre kaçak içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhanlı Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 litre kaçak içki bulundu.
Soruşturma kapsamında 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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