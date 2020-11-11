Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi.
Evde 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Evdeki yabancı uyruklu F.A. ile C.G, B.D, B.C.T, G.Ö, F.C.K, Y.K. ve H.T. gözaltına alındı.
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