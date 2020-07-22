Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.
Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.
Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.
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