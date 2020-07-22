Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.