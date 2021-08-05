Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı.
Ekipler, baskın yaptığı 2 depo ve yakınındaki 3 tırda, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Adana
Sıradaki Haber
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz