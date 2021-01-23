Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı operasyonu kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığına yönelik soruşturma çerçevesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde operasyon başlattı.
Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Etiketler: Hırsızlık
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