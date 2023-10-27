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Güncel
AA 27.10.2023 06:09

ABD ordusu, İran destekli güçlere ait hedefleri vurdu

ABD ordusu, Suriye'de İran destekli güçlere ait hedefleri vurdu. Pentagon, hava operasyonunun bölgedeki ABD güçlerine yönelik son saldırılara misilleme olarak yapıldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran destekli güçlere ait hedefleri vurdu

Operasyonu ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin duyurdu.

Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonun, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline 17 Ekim'den itibaren bir dizi saldırısına yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Austin, çatışma arayışında olmadıklarını ancak İran'ın taşeron güçlerinin ABD güçlerine yönelik saldırıları devam ederse gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. 

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