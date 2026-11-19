CNN'in konuya ilişkin bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, NSA'nın Maryland eyaletindeki merkezinde başlayan bilgi teknolojileri kesintisi, Georgia eyaletinde bulunan ve Orta Doğu'ya yönelik sinyal istihbaratı ve siber güvenlik operasyonlarını destekleyen tesisin faaliyetlerine de yansıdı.

Kaynaklar, tesisteki yetkililerin, kesinti nedeniyle kurumun NSA Net adlı gizli iletişim ağı üzerinden bölgede görev yapan meslektaşlarıyla iletişim kuramadığını ve bu nedenle alternatif iletişim kanallarına ve yedek sistemlere başvurarak bilgi paylaşımını sürdürdüğünü öne sürdü.

ABD'li yetkililer, kesintiye rağmen NSA'nın en hassas istihbarat toplama sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini ve olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını bildirdi.

Başta CNN olmak üzere ABD medyasına konuşan, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ajansın NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağında sorun yaşandığını ve ağın çalışmadığını belirtirken, şu ana kadar bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktarmıştı.

Söz konusu kaynaklar, ajansın sorunun kapsamını anlamaya çalıştığını ve personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığını belirtmişti.

NSA, iç iletişim ağında yaşanan sorunun planlı rutin bakım çalışmaları sırasında meydana gelen "geçici performans düşüşünden" kaynaklandığını ancak kritik görevlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını açıklamıştı.

NSA Net ağı, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor.