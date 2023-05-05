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Güncel
DHA 05.05.2023 16:38

8 terör şüphelisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Kırklareli'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı.

8 terör şüphelisi Bulgaristan'a kaçarken yakalandı
[Fotograf: DHA]

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu.

Faaliyetlerde, yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Kırklareli Terör Örgütü
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