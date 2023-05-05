Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.05.2023 16:36

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda devrilen tır yüzünden araç kuyruğu oluştu

Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda devrilen tır yüzünden araç kuyruğu oluştu
[Fotograf: AA]

L.D, idaresindeki talaş yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 14. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle tırdaki talaşlar yola döküldü, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yoldaki tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Talaşlar ise Karayolları görevlilerince iş makinesi yardımıyla temizlendi.

Yoldaki ulaşım, tırın çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası normale döndü.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Diyarbakır Büyükşehir Beleyesinin Hatay'da destek verdiği çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Metro İstanbul'dan hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi
17:11
Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a hapis cezası
17:34
DSÖ: Koronavirüs artık küresel sağlık açısından acil durum teşkil etmiyor
16:49
TUSAŞ Kahramanmaraş temmuzda üretime başlıyor
16:55
Hatay'da afet konutları yükseliyor
16:42
'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı artıyor
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
Yemen’de sele kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
Yemen’de sele kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ