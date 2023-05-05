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Güncel
İHA 05.05.2023 16:33

Diyarbakır Büyükşehir Beleyesinin Hatay'da destek verdiği çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hatay’daki inşa çalışmalarına destek vermek için 30 kişilik yeni ekip gönderdi.

Diyarbakır Büyükşehir Beleyesinin Hatay'da destek verdiği çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören kentlerde personel desteği ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 30 kişilik ekip ile Hatay'daki çadır kent ve konteynerlerde elektrik ve su tesisatı çalışmalarına katılacak.

Hatay'a doğru hareket eden ekip, AFAD koordinasyonda belirlenen noktalarda çalışma yürütecek.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce görevlendirdiği 22 kişilik teknik ekiple çadır kent ve konteynerlerde elektrik çalışmalarına, 7 kişilik inşaat ve kaynak ustası ile de inşa çalışmalarına destek vermişti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kurulacak konteyner kent için lojistik destek verdi

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