Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
8 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi. 108 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 835 kişi sağlığına kavuştu.
Son Haberler
- 00:17
- 19:59
- 19:37
- 19:18
- 19:46
Sıradaki Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz