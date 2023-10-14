Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.10.2023 14:38

75 yaşındaki Hanife teyze çiftçilikten kopamıyor

Karabük'te 60 yıldır tarımla uğraşan 75 yaşındaki Hanife Uzunoğlu, bahçesi ve serasında yetiştirdiği sebze meyveyi, merkezde ve Safranbolu'da kurulan pazarlarda satıyor.

75 yaşındaki Hanife teyze çiftçilikten kopamıyor
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 dekarda sebze ve meyve yetiştiren Uzunoğlu, aile bütçesine katkı sağlamak için üretime devam ediyor.

Büyük emeklerle domates, fasulye, salatalık, biber, patlıcan, ıspanak, marul, pırasa, lahana, maydanoz, tere ve soğan gibi sebzeler ile üzüm, elma, armut, erik, şeftali ve dut gibi meyveler yetiştiren Uzunoğlu, ürünlerini Karabük ve Safranbolu'daki pazarlarda satıyor.

Tarımsal üretime katkıda bulunan Uzunoğlu, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

75 yaşındaki Hanife teyze çiftçilikten kopamıyor

"Çocukluğumdan bu yana çiftçilik yapıyorum"

Hanife Uzunoğlu, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını söyledi.

Uzunoğlu, 60 yıldır toprakla uğraştığını belirterek, "Kendi işimi kendim yapıyorum. İşçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Tarım yapmamız lazım. Gençlerin bu işe yönelmesi lazım. Tarım, iş açısından çok iyi. Hem işçi çalıştıracak hem kendisi çalışacak. Tarım genç işi. Genç olacak ki yapacak. Benim gücümün yetmediği işi genç insan rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.

75 yaşındaki Hanife teyze çiftçilikten kopamıyor

Çeşitli sebze ve meyveler yetiştirdiğini dile getiren Uzunoğlu, "Toplam 5 dekar bahçem var. Bunun 1,5 dekarı sera. Pazara kendim gidiyorum. Kamyonetimizi kendim sürüyorum. Çapa makinesini kullanıyorum. Suyu kendi imkanlarımızla çıkardık. Her işimizi kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki Hanife teyze çiftçilikten kopamıyor

ETİKETLER
Karabük Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Hakkari'de İŞKUR'dan personel alımı için kura çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
İsrail Kudüs Hastanesi'nin tahliye edilmesini istedi
15:00
Rusya: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak
14:56
Paris'teki Louvre Müzesi bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
15:11
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz
15:21
Bakan Yumaklı: 21 yılda kadın üreticilere 15 milyar lira destek
14:46
NATO Kosova'ya ilave asker gönderdi
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
İsrail Gazze sınırına tank ve mühimmat yığıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ