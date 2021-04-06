Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 karayolu Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobile çarptı. Arkadan gelen 5 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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