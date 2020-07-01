Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada normalleşme adımlarını açıklamıştı.

Bu adımlar arasında 65 yaş ve üzerindekiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine de yer verildi.

65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan “65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır.” açıklamasını yapmıştı.

Buna göre 65 yaş ve üzerindekiler haftanın her günü 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.