Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.” dedi.

65 yaş üstü ve 25 yaş altı için uygulanan kısıtlamalar neler?

İçişleri Bakanlığı, Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni COVID-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre tüm illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç tutulacak. Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.