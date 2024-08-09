6. Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 6. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Tatık, festival programı hakkında bilgilendirmede bulunurken, tüm vatandaşları festivale davet etti.



Tavas’ın kültürel mirasını ve geleneklerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Tatık, zeybeğin Tavas için önemli bir obje olduğunu vurguladı. Tavas geleneklerini festivale katılan misafirlere sunacaklarını ifade eden Başkan Tatık, “Tavas kültürünü tanıtabilsin istiyoruz. Bununda süsü sanatçılar. Sanatçı olmadan festival olmuyor. Sanatçılarla süslediğimiz festivalimizde bütün gelenek ve göreneklerimizi tanıtacağız. Tavas’taki yöresel bütün ürünleri tanıtmak istiyoruz. Festivalin açılış gününde Tavaslı sanatçılarımız ile zeybeklerimiz sahne alacak. Duayen zeybeklerimizde sahnede olacak. İkinci gün Tuğçe Kandemir sahne alacak. Üçüncü gününde ise Zakkum grubu gelecek. Gündüz etkinliklerimiz olacak. Festivalin son gününde ise Haluk Levent sahne alacak. Haluk Levent’in gelmesini özellikle ben istedim. Deprem döneminde yaptıklarıyla takdir topladı. Şarkı söylemese bile festivalimizde olması bizim için önemliydi. Kırmadı sağ olsun. Çocuklarımıza yönelik programlarımız olacak. Güzel bir festival bizleri bekliyor. Tüm halkımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.



Festival maliyeti stant ve sponsorlar tarafından karşılanacak Festivalin belediyeye maliyetini de açıklayan Başkan Tatık, “Bizim festivalimizin maliyeti, sanatçı ve organizasyon maliyeti 2 milyon 650 bin TL. Ekstra maliyetlerimiz olacak. Festivalin tüm masraflarını çıkardık. Festivale Tavas Belediyesi’nden para ayrılmayacak. Zaten öyle olsaydı ben bu işe girmezdim. Çünkü biz orada hem para harcayalım hem de sanatçı getirelim belediyeye yazalım. Böyle bir anlayışımız yok. Festivalde biz kesinlikle para harcamayacağız. Önümüzdeki yıllarda da biz böyle devam edeceğiz. Stant gelirlerimiz ve ciddi sponsorlarımız var. Biz bu tarz işlerde sponsorlar aracılığıyla ilerliyoruz. Festivalin Tavas Belediyesine herhangi bir maliyeti yok” ifadelerini kullandı.