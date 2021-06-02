Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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