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Güncel
AA 13.09.2024 10:40

5. Dünya Göçebe Oyunları bugün sona eriyor

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, bugün yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. Oyunlara yerli ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

5. Dünya Göçebe Oyunları bugün sona eriyor

"Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla başkent Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış seremonisi, bugün Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Oyunlar kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılıyor.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapılıyor. Oyunlar, "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir yapılıyor.

Türk Kültür ve Miras Vakfının çadırında Türk dünyasının kültürü tanıtılıyor

5. Dünya Göçebe Oyunları’nı izlemeye gelen her ziyaretçinin mutlaka gezdiği “Göçebeler Dünyası Etno Köyü"nde ayrıca UNESCO ile Türk Kültür ve Miras Vakfının da çadırları bulunuyor.

Türk Kültür ve Miras Vakfının kurduğu çadırlarda bir araya gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den sanatçılar Türk dünyasının el işlerini ve kültürünü tanıtıyor.

İstanbul’dan gelen Selat Metin, burada Türk kültürünün en eski sanatlarından ebru sanatını tanıttığını söyleyerek, “Kazak insanlarının dışında diğer ülkelerden gelen turistlerin de ilgisi gayet büyük çünkü daha önce hiç görmedikleri sanatı bu vesileyle görmüş oluyorlar. Biz de bu sanatı yaşatmak adına burada sanatın görselleri ve sanattan yapmış olduğumuz diğer eşyaları kendilerine tanıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

5. Dünya Göçebe Oyunları bugün sona eriyor

Azerbaycan İçerişehir Geleneksel Sanatlar Merkezinin seramik ve Şeki ipeğinden yapılan el ürünleri, Kırgızistan’dan ressam Şerali Sorombayev’in “Kökbörü” temalı resmi ile Kazakistan’ın Mangistau eyaletinden gelen kadın ustaların geleneksel teknikle halı dokuma gösterisi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Astana'da 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) da  “Yazma Eserler ve Bozkırlar: Türk Arşivleri ve Göçebe Mirası” adlı sergiyi düzenledi.

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