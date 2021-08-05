Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:24Son Güncelleme:
5 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
5 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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