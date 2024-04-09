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Güncel
DHA 09.04.2024 10:32

40 yıllık evi, çocukların kapı önünde sünger yakmasıyla küle döndü

Antalya'da, çocukların kapı önünde sünger yakmasıyla çıkan yangında tek katlı müstakil ev ile evin önünde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonet küle döndü.

40 yıllık evi, çocukların kapı önünde sünger yakmasıyla küle döndü

Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Ö.'e ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, eşi Mehmet Ali Ö. ise "Sünger olunca müdahale edemedim, alevler boyumu geçti. Gidecek bir evim yok. 40 yıldır yaşadığım evimi kaybettim" dedi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 3428 sokak üzerinde bulunan Mehmet Ali ve Fatma Ö. ailesinin yaşadığı tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. Evden dumanların ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sokakta park halinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinekle mücadelede kullanılan kamyonete de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev ve kamyonet yanarak küle dönerken, dumandan etkilenen Fatma Ö.'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangının iddiaya göre, mahalledeki çocukların evin önünde bulunan süngerlerle oynarken süngerleri tutuşturmasıyla çıktığı ifade edildi.

"40 yıllık evimi kaybettim"

Evi yanan Mehmet Ali Ö., “Çocukların ellerinde çakmak vardı, evin önünde bulunan süngeri tutuşturdular. Ben çocukları uyardım, bir anda alevler yükseldi. Sünger olunca müdahale edemedim. Alevler boyumu geçti. Gidecek bir evim yok. 40 yıldır yaşadığım evimi kaybettim” dedi. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. 

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