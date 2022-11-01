Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
40 yıldır ürettiği sebze ve meyveleri yol kenarına kurduğu tezgahta satıyor
[Fotograf: İHA]
Muş’ta 40 yıldır ürettiği sebze ve meyveleri kara yolu kenarına kurduğu tezgahta satan 70 yaşındaki Dursun Yolcu, elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.
Akpınar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Dursun Yolcu, kendi bahçesinde ürettiği meyve ve sebzeleri Muş-Erzurum kara yolu kenarında kurduğu tezgahta satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bahçesindeki 200 ağaçtan elde ettiği elmaları hasat ederek satışa sunan Yolcu, yılda yaklaşık 8 ton ürün elde ediyor.
40 yıldır bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri kara yolu kenarında kurduğu tezgahta sattığını anlatan Dursun Yolcu, bahçesinde 200 meyve ağacı bulunduğunu söyledi.
Bahçedeki ağaçlardan 8 ton elma elde ettiğini anlatan Yolcu, "Şu anda elma hasadını tamamladık. Elde ettiğim ürünlerin satışını yol kenarında yapıyorum. Perakende satış yapıyoruz. Bizim geçim kaynağımız tamamen bu iş" dedi.
Etiketler: Muş
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