Akpınar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Dursun Yolcu, kendi bahçesinde ürettiği meyve ve sebzeleri Muş-Erzurum kara yolu kenarında kurduğu tezgahta satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bahçesindeki 200 ağaçtan elde ettiği elmaları hasat ederek satışa sunan Yolcu, yılda yaklaşık 8 ton ürün elde ediyor.

40 yıldır bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri kara yolu kenarında kurduğu tezgahta sattığını anlatan Dursun Yolcu, bahçesinde 200 meyve ağacı bulunduğunu söyledi.

Bahçedeki ağaçlardan 8 ton elma elde ettiğini anlatan Yolcu, "Şu anda elma hasadını tamamladık. Elde ettiğim ürünlerin satışını yol kenarında yapıyorum. Perakende satış yapıyoruz. Bizim geçim kaynağımız tamamen bu iş" dedi.