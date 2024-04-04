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Güncel
İHA 04.04.2024 15:37

4 metrekarelik dükkanda 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Siirt’te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Minsin, 9 yaşında başladığı ayakkabı tamir işini 32 yıldır sürdürüyor.

4 metrekarelik dükkanda 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor
[Fotograf: İHA]

Mehmet Ali Minsin, 9 yaşında babasının yanında çırak olarak mesleğe başladı.

32 yıldır mesleğini icra eden Minsin, 4 metrekarelik dükkanda ömrünü mesleğine adayarak geçimini sağlıyor.

Mesleklerinin eskisi gibi olmasa da yine devam ettiğini vurgulayan Minsin, ''1992 yılında babamın yanında çırak olarak başladım. O gün bu gündür mesleği bırakamadım. Babamızın yanında başladık, baba mesleği olduğu için babamıza yardım etmeye gidiyorduk. Çalışa çalışa kendimizi mesleğin içinde bulduk. Zevkle çalıştığın zaman, işini severek yaptığın zaman hayat seni aç ve açıkta bırakmaz'' dedi.

4 metrekarelik dükkanda 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor

''Çırak bulmakta zorlanıyoruz''

Mesleği devam ettirmek için çırak bulmakta zorluk çektiğini söyleyen Minsin, ''Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden her ayakkabıcıda bir eleman bulunurdu ama şu anda maalesef. Sokak başında bir ayakkabıcı olurdu ama şu anda bir ayakkabıcı bile bulamazsın. Bu meslekle 4 çocuk yetiştirdim, 4 çocuk okutuyorum. Allah'a şükür geçinip gidiyoruz. Tabii zamanla teknolojiye yeniliyoruz. Mesela eskiden el ile bir saat boyunca ayakkabı etrafına dikiş atılırdı ama şimdi makineyle yapma imkanımız var. Yapıştırmadır, preslemedir, tavan değiştirmeleri şu anda imalat hariç her şeyi yapabiliyoruz. Ama tabii ki teknolojiye göre daha çok gerideyiz'' dedi.

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