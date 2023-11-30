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Güncel
İHA 30.11.2023 14:36

4 katlı ağır hasarlı bina saniyeler içerisinde yıkıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina, yıkım işlemleri sırasında iş makinesinin birkaç dokunuşu ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

4 katlı ağır hasarlı bina saniyeler içerisinde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük oranda etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Yapı stokunun yüzde 70 oranında hasar aldığı Yeşilyurt ilçesinde bugünde yıkımlara devam edilirken, Çukurdere Mahallesi’nde yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bir bina iş makinesinin birkaç dokunuşu ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Bölgede yıkım işlemlerinin takip eden Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, mahallelerindeki ağır hasarlı yapılarda yıkım işlemlerinin yüzde 85 seviyelerine ulaştığını belirterek, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

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