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Güncel
İHA 23.06.2023 09:27

384 kilometrelik Gümüşhane Kültür Rotasına hayran kaldılar

Gümüşhane’de tespit edilen 384 kilometrelik kültür rotası ülkenin dört bir yanından doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

384 kilometrelik Gümüşhane Kültür Rotasına hayran kaldılar

Birçok dergi ve gazetede gezi yazıları kaleme alan, Türkiye’deki birçok şehrin doğa ve kültür rotalarını turizme kazandıran, Türkiye’nin önde gelen yürüyüş rotaları rehberi Ersin Demirel liderliğinde aralarında kokartlı rehberlerin de bulunduğu 17 kişilik grup Gümüşhane’de düzenlenen 5 günlük kültür rotası turuna katıldı.

Program boyunca Gümüşhane’nin tarihi ve turistik mekanlarından yüksek yaylalarına kadar yüzde 60’ı dağlardan oluşan coğrafyasını adımlayan misafirler beklentilerin ötesinde gördükleri manzaralar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hem yürümeyi hem de tarihi seven ve aralarında akademisyenlerin de olduğu İstanbul’dan gelen 17 kişilik grup mutlu bir şekilde etkinliği tamamlayarak şehirden ayrıldı.

Hem yürümeyi hem de tarihi sevenler buluştu

Gümüşhane Valiliği tarafından 2016 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği, Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi” kitabının da yazarı olan Ersin Demirel, Zigana Kayak Merkezinden başlayıp İmera Manastırında sona eren 384 kilometrelik Gümüşhane Kültür Rotasının Türkiye’nin en güzel yürüyüş rotalarından birisi olduğunu söyledi.

384 kilometrelik Gümüşhane Kültür Rotasına hayran kaldılar



Gümüşhane coğrafyasının sadece Karadeniz'in değil Türkiye’nin nadide coğrafyalarından biri olduğunu belirterek, henüz keşfetmeyenlere şiddetle tavsiye eden Demirel, “Etkinliğimiz boyunca etkileyici coğrafyası, ıssız kiliseleri, alpin çayırlıkları, müthiş manzaraları ile sarp tepelerde yalnız kiliseler diyarı Krom Vadisini, sadece tarih sayfalarındaki fotoğraflarda rastlayacağınız eski rustik evlerin şu an ki haline tanıklık edilebilecek, geçmiş zamanda asılı kalmış, zamanı durdurmuş bir yer olan Yağmurdere Köyünü, eski Türk evlerinin en iyi örneklerinden Sarıçiçek Odalarını gezdik ve ekibimiz her bir noktayı çok beğendi” dedi.

Hem yürümeyi hem de tarihi seven grubun her gittikleri yerde inanılmaz bir coşku ve keyif aldıklarını, mutluluk içerisinde ayrıldıklarını ve Gümüşhane’nin beklentilerin ötesinde bir yer olduğunu ifade ettiklerini dile getiren Demirel, yıl içerisinde yeni gruplarla Gümüşhane’ye tekrar geleceklerini sözlerine ekledi.

Grup sarı orman gülleri arasında Zigana Kayak Merkezinden başladığı yürüyüş ve gezi programı kapsamında Limni Gölü Tabiat Parkı, Karaca Mağarası, Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Torul Kalesi Cam Seyir Terası, Süleymaniye Mahallesi, Canca Kalesi, Vank Kilisesi, Çakırkaya Manastırı, Tomara Şelalesi, Sarıçiçek Köy Odaları, Yağmurdere köyü, Santa Harabeleri, Taşköprü Yaylası, Krom Vadisi ve İmera Manastırına gitti.

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