Komisyonda, 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanacak kadro ve unvanlara dair müzakerelere devam edilecek.

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, yarın ikinci kez toplanacak.

Kadro ve unvanlara dair müzakereler sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

Toplantıda, Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerini sürdürecek.

"Sürecin hızlanmasını bekliyoruz"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

"Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz."

3600 ek gösterge nedir?

Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.

2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.

Bu mesleklerin çoğunluğunu öğretmenler, hemşireler, polisler ve din çalışanları oluşturuyor.

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600’ün altında olduğu biliniyor.

[Grafik: TRT Haber]

3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

Ek göstergelerin 3600’lere çıkması durumunda sadece emeklilik ikramiyesinde 25 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.

Ayrıca, brüt maaşlarında 100 liranın üstünde yükseliş olacak. Emekli aylıklarında ise 800 lira civarında artış öngörülüyor.

Yasalaşma süreci nasıl işleyecek?

Göstergenin çalışmaları tamamlanınca Meclis’e sunulacak.

Konu Meclis’ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olacak.

Ancak öncelikli olarak çalışmaların tamamlaması gerekiyor.

Bu kapsamda 2022 sonunda ek göstergenin yasalaşması bekleniyor.

"1995 yılında 3600 ek gösterge çıkarıldı"

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Niyazi Berk'e 3600 ek gösterge çalışmalarını sorduk.

Prof. Dr. Niyazi Berk, 3600 ek göstergenin 1994 yılında askerlerin isteği üzerine çıkarıldığını anlattı.

"Göstergeler 657 sayılı kanuna dayanan, 1965 tarihli 12056 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanıyor. Bu göstergelere göre, eğitim durumlarına göre, memurların temel standart ve dereceleri yer alıyor. Böylelikle memurlar da eğitim durumuna göre derecelenip 9 kademeden birine giriyor.

Öncelikle 2200, 3000 ek göstergeler kullanılıyordu. 1995 yılında askerlerin güçlü isteği üzerine 3600 ek gösterge çıkarılmış ve daha fazla maaş alımı başlamıştır. Bu çerçevede benzer görevleri yapan diğer memurların da mağduriyeti söz konusu oldu."

Prof. Dr. Berk, 3600 ek göstergenin ardından mağduriyetlerin önlenmesi için siyasi otoriterlerin sözler verdiğini ancak yerine getirilemediğini söyledi.

"Çünkü anayasanın 2. maddesinde de hukuk devleti ilkesine göre yapılan işe uygun adil bir maaş alınması siyasi otoritenin sorumluluğudur. Yani maaşın adil olması için siyasi otorite gerekli önlemleri alır diye hükmediliyor. Bu yüzden meslek grupları arasında maaş farklılığının giderilmesi için zaman zaman iş güçlüğüne göre ayarlamalar yapılıyor."

"3600'e tabi olmayan büyük bir grup var"

"Küçük bir grup olarak düşünmek lazım 3600’e tabi olan grubu" diyen Prof. Dr. Berk, "Mesela askerler, sahil güvenlik elemanları, bazı stratejik görevlerde olanlar, doktorlar, mühendisler (kadrosunda yer alan), işi önemli olan çeşitli üniversite görevlileri gibi azınlık bir grup bu gösterge içinde yer alıyor. Fakat büyük bir çoğunluğu, yaklaşık yüzde 80’lik bir grup 3600’e bağlı değil" şeklinde konuştu.

3600 ek gösterge yasalaşınca ne olacak?

Prof. Dr. Niyazi Berk, çalışma sonucunda 3600 ek göstergeye tabi olacak meslek grubunun çoğunluğunu öğretmenlerin, polislerin, hemşirelerin ve din görevlilerinin oluşturacağını belirtti.

"Bu meslek gruplarından olup farklı ek göstergede olanlar da var. Böylelikle de tüm bu gruplar, 3600 ek göstergesinde olacak. 3600 ek göstergeye tabi olunca da brüt maaşlarında 100 liranın üzerinde bir artış, emekli maaşlarında 800 liranın üzerinde bir artış ve de emekli ikramiyelerinde de yaklaşık 25 bin gibi bir artış olacak."

Prof. Dr. Berk son olarak, "3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla beraber, söz konusu meslek gruplarında çalışma motivasyonu da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Grafik: Bedra Nur Aygün