Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.
"Açık Hava Müzesi" unvanıyla anılan ilçede kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor.
Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kar altındaki tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanları büyülüyor.
Etiketler: Karabük Kar Yağışı
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