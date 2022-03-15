Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Tahliyeler için 9 insani yardım koridoru açıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 15 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açılmasına karar verildiğini duyurdu.
"Aynı zamanda söz konusu koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol’e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor."
İnsani yardım araçlarının dönüşte Mariupol’deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edeceği bilgisini paylaşan Vereşuk, ayrıca Kiev bölgesindeki birçok köyden sivillerin güvenli bölgelere çıkarılacağı bilgisini verdi.
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