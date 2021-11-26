İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

3 kilometrelik takibin ardından S.D, yakalanarak tutuklandı.