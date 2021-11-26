Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
30 yıl cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
3 kilometrelik takibin ardından S.D, yakalanarak tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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