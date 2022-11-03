Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
[Fotograf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek, erkek arkadaşı Ş.Ç,'nin evinde ölü bulundu. Ş.Ç ve dairenin sahibi gözaltına alındı.
Manavgat'ta 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Çiçek'in, bir süredir görüşmediği iddia edilen erkek arkadaşı Ş.Ç, ile birlikte olduğu tespit edildi.
Ş.Ç,'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.
Adrese sağlık ekipleri çağırıldı. Kapısı çilingirle açtırılarak girilen evde, Aynur Çiçek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Çiçek'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Antalya Polis Kadına Şiddet
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