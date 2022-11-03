Manavgat'ta 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Çiçek'in, bir süredir görüşmediği iddia edilen erkek arkadaşı Ş.Ç, ile birlikte olduğu tespit edildi.

Ş.Ç,'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Adrese sağlık ekipleri çağırıldı. Kapısı çilingirle açtırılarak girilen evde, Aynur Çiçek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çiçek'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.