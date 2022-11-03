Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da terör propagandası yapan kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla yakalama kararı bulunan V.K'nin adresine operasyon düzenledi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Aydın
Son Haberler
- 15:04
- 15:05
- 15:05
- 15:06
- 15:06
Sıradaki Haber
Samsun’da bir araçta 237 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz