Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da bir araçta 237 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 237 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan C.D’nin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkeleri Samsun’un Terme ilçesine satmaya getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takip edilen aracı Terme ilçesi Akçay Mahallesi’nde durduran ekipler, yaptıkları aramada 237 adet Amisos dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.
El konulan sikkeler ise Samsun Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Etiketler: Müze Tarihi Eser
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