Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
25 AFAD gönüllüsüne eğitim
[Fotograf: İHA]
Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda 25 AFAD gönüllüsüne eğitim verildi.
25 AFAD gönüllüsü, hafif arama kurtarma eğitimi, insani yardım eğitimi ve ilk yardım farkındalığı eğitimini tecrübe etti.
İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Adil Arslan, bir afet durumunda gönüllülerin kendilerini tehlikeye atmadan, üzerine düşen görevleri yapması çağrısında bulunarak, afetler konusunda genel bilgiler verdi.
Afet gönüllülerinin sorularını da yanıtlayan Arslan, gönüllülere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
8 gün boyunca devam edecek eğitim programının sonunda gönüllülerin, hafif arama kurtarma, insani yardım ve ilk yardım farkındalığı konusunda bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.
Etiketler: AFAD
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