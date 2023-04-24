23 Nisan'da TBMM'de bilim şenliği ve çocuk özel oturumu yapıldı

TBMM Başkanlığı, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile bilim stantları ve oyun bahçeleri kuruldu. Stantlarda bez bebekler yapıldı, resimler çizildi. Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, konser verip, halk oyunları gösterisi yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda da '23 Nisan Çocuk Özel Oturumu' gerçekleştirildi. Deprem bölgesinden gelen çocukların da aralarında olduğu 600 çocuk, Genel Kurul salonunda yer aldı.

Çocuklar, Şentop'un koltuğuna oturmak için kendi aralarında oylama yaptı. Oylama sonucunda, Hatay'dan gelen 5'inci sınıf öğrencisi Medine Karakışla, Meclis Başkanı makamına oturdu.

"Doğruluktan asla vazgeçmeyin"

TBMM Başkanı Şentop da oturumun açılış konuşmasını yaptı. Şentop, çocukların önlerinde uzun ömürleri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Hayatınızı kendiniz, aileniz ve dünya için en güzel, en faydalı şekilde yaşamanız adına sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Aileleriniz ve arkadaşlarınız hayatınız boyunca yanınızda olacak. Onların kıymetini bilin ve onları sevmeyi asla bırakmayın. Doğruluk ve dürüstlükten asla vazgeçmeyin. Kimseye haksızlık etmeyin, etmeyeceğinizi biliyorum. Yardıma ihtiyacı olana, korunması gerekene destek olmaktan asla geri durmayın."

"Ülkemizin bağımsızlığına gölge düşürecek hiçbir işi kabullenmeyin"

Yenilikleri ve değişimi takip ederken önemli olanın yenilik ve değişime uyum değil; yenilik ve değişimi yönetmek olduğunu ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Çocukların bütün dünyada barış ve huzur içinde yaşamaları için çalışın. Ülkemizin ve devletimizin tarih boyunca güçsüzlerin, yardıma ihtiyacı olanların sığınağı olduğunu asla unutmayın ve bundan her zaman gurur duyun. Ülkemizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne gölge düşürecek hiçbir iş ve ilişkiyi, hiçbir gerekçeyle kabullenmeyin"

Çocuklar da 23 Nisan ile ilgili kürsüden konuşmalar yaptı. Daha sonra '23 Nisan Çocuk Özel Oturumu' kapatıldı.