Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2001'den itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene konusu "şiir" olarak belirlenen yarışmanın katılım koşulları "www.osmangazikultursanat.com.tr" sitesinden ilan edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yarışmanın Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, roman, araştırma ve inceleme dallarında birçok eser kazandırdığını ifade etti.

Son başvuru tarihi 2 Haziran

Yarışmaya katılan eserlerin en geç 2 Haziran mesai bitimine kadar Soğanlı Kültür Merkezi'ne ulaştırılması gerektiğini duyuran Dündar, dereceye giren eserleri temmuz ayı içinde açıklayacaklarını, daha sonra ise ödül törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

"Bursa belleğine kazandırdık"

Dündar, en önemli hususlarından birinin, yarışmaya katılıp jüri üyelerinin değerlendirmesinden geçen eserlerin kitap haline getirilmesi olduğunu belirtti:

"Bizler düzenlediğimiz yarışmalar ve sempozyumlar sonucunda ortaya çıkan eserleri, makaleleri, bilgileri kitap haline getiriyoruz. Geçtiğimiz yılların tüm yarışmalarına ait eserleri çok şükür Bursa belleğine kazandırdık. Bu yıl da etkinliklerimizin bir parçası olan Tanpınar dergisinin 7'ncisini çıkaracağız. Yarışmaya katılacak olan tüm edebiyatçılarımıza başarılar diliyorum."