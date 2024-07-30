2024 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, turnuvada 55 takımın mücadele ettiği ve ilk 6'ya giren takımların gelecek sezon Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandığı bilgisi verildi.

Alper Eren Satranç Spor Kulübünün şampiyon olduğu organizasyonda, ikinci Fatma Yılmaz Spor Kulübü, üçüncü Trakya Satranç Spor Kulübü, dördüncü Elbe Satranç Online Eğitim Spor Kulübü, beşinci İstiklal Satranç Spor Kulübü, altıncı ise Düzce Siyah Beyaz Satranç Spor Kulübü oldu.

Türk satrancının müthiş bir başarı hikayesi yazdığına değinen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şunları söyledi:

"Son 12 yılda altyapıya yaptığımız yatırımlarla genç 'Türk yıldızları' dünyada önemli başarılara imza attı. Kulüplerimizin yetiştirdiği sporcular otoriteler tarafından takdirle izleniyor. Güçlü kulüpler, güçlü sporcuların yetişmesi ve yeni başarı tabloları demek. Bugün geldiğimiz noktada emeğiniz büyük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yol uzun, büyük hedefler için daha çok çalışmak gerekiyor. Aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Türk satrancının yıldızlı başarısı sizlerle büyüyecek."