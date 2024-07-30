Kırklareli'nde kütüphane ve kongre merkezi inşaatı sürüyor

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kütüphane ve kongre merkezi inşaatlarını gezerek incelemede bulundu.

Kütüphane ve kongre merkezinin 3 bloktan oluşacağını ifade eden Şengörür, 11 bin 366 metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Modern mimari ve güçlü teknolojik altyapısına sahip olacağını dile getiren Şengörür, "Kütüphane ve kongre merkezimizin A bloğunda okuma ve çalışma salonları, bireysel çalışma odaları, multimedya odası ve bilgisayar salonu, B bloğunda sergi alanları, kafeterya, kent müzesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ait 8 adet ofis, C bloğunda ise 456 kişi kapasiteli konferans salonu, sinema salonu, 4 toplantı odası, VİP salonu, kulis ve bir fuaye alanı olacak" diye konuştu.

Şengörür, modern mimari ve güçlü teknolojik altyapısı ile hizmet verecek olan kütüphane ve kongre merkezinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağına değindi.