2023 Memur maaşları ne kadar oldu? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...
Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları belirlendi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ne kadar? Memurlar ne kadar maaş alacak 2023? 2023 Öğretmen, doktor, polis maaşları ne kadar? İşte meslek gruplarına göre 2023 zamlı maaşlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerine ve tüm emeklilere sağlanacak zammın yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu görevlilerinin net görev aylığı da netleşti.
Memur maaşları ne kadar? 2023 doktor, öğretmen, polis maaşları...
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Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
|
UNVANLAR
|
DRC.
|
NET GÖREV AYLIĞI (*)
|
2022 Temmuz
|
2023 Ocak
|
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
15.848
|
19.930
|
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
9.707
|
12.149
|
UZMAN ÖĞRETMEN
|
1/4
|
12.905
|
17.547
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
12.276
|
15.188
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
15.810
|
20.073
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
13.747
|
17.536
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
18.853
|
23.795
|
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
11.828
|
15.013
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
16.205
|
20.479
|
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
|
11/1
|
10.100
|
12.640
|
PROFESÖR
|
1/4
|
25.984
|
32.750
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
15.311
|
19.367
|
VAİZ
|
1/4
|
12.752
|
15.979
|
AVUKAT
|
1/4
|
15.485
|
19.203
|
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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