Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 YKS tercih sonuçları açıklandı... YKS 2022 tercih sonuçları sorgulama...
2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS 2022 sonuçları nasıl sorgulanır? YKS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
2022 YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görebiliyorlar.
Son Haberler
- 10:01
- 09:47
- 09:41
- 09:32
- 09:19
Sıradaki Haber
Kenya'da başkent yönetimini Ruto'nun partisi kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz