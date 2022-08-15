2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

2022 YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görebiliyorlar.

YKS tercih sonuçları için tıklayınız.