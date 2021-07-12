Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 memur zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme süreci başladı...
Kamu görevlilerinin 2 yıllık zam oranının belirleneceği 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci başladı. Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur zammı için ilk toplantının 2 Ağustos'ta gerçekleştirmesi planlanıyor. 2022 memur zam oranı...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin süreç başladı.
Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zammın belirlendiği 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecinin takvimi belli oldu.
2022 Memur zammı toplantısı ne zaman yapılacak?
Sendikalar; tekliflerini, temsilcilerini ve Hakem Kurulu üye listelerini 14 Temmuz'a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletecek.
Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.
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