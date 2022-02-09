Açıköğretim Fakültesi (AÖF), İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 öğretim yılı Bahar Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı.

Ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00’da sona erecek. Öğrencilerin ders seçimlerini ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00’ye kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme için tıklayınız.

2022 AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde kontrol etmeli.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.