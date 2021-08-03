Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesbı üzerinden duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirtti.

Yapılan bu değişiklikle adaylar 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.