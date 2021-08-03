Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 21:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 YKS tercih süresi uzatıldı... YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberi sosyal medya hesbı üzerinden duyurdu.
Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirtti.
Yapılan bu değişiklikle adaylar 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek.
Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021
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