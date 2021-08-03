Son 24 saatte 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi. 126 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 898 olarak açıklanmıştı.