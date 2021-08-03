Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 19:07Son Güncelleme:
3 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi. 126 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 6 bin 243 kişi sağlığına kavuştu.
2 Ağustos koronavirüs tablosu
Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 898 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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