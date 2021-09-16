Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 KPSS sonuçları açıklandı... KPSS sonuç sorgulama 2021...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin AİS uygulaması üzerinden erişilebiliyor. KPSS sonuç sorgulama 2021...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı.
Öğrenciler KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta girdi.
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlendi.
2021 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi testi ve ÖABT sonuçları bugün açıklandı.
2021 KPSS sonuç sorgulama için tıklayınız.
Adaylar, KPSS sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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