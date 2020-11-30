Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.

2021 Ehliyet harçları ne kadar?

Bu yıl 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükselecek.

2021 Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport harçlarında ise süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.