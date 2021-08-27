2021 DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS 2021 tercih işlemleri başladı...
DGS tercihleri ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 7 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. 2021 DGS tercih işlemleri...
Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.
Değerli DGS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır.
Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS
DGS 2021 tercihleri ne zaman?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
2021 DGS tercih işlemleri için tıklayınız
Tercihler, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.
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